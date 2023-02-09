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  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca
  • Depilación más fácil que nunca

Satinelle EssentialDepiladora con cable compacta

BRP529/00

4.4
| (474) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Depilación más fácil que nunca
Disfruta de unas piernas suaves durante semanas con Philips Satinelle. Elimina de raíz el vello de hasta tan solo 0,5 mm con suavidad. Esta edición especial incluye una minidepiladora Philips y unas pinzas inteligentes diseñadas para las áreas más sensibles.
Ver todos los beneficios

Piel suave durante semanas

Depilación más fácil que nunca

  • Con luz Opti-Light

  • Minidepiladora incluida

  • Con pinzas inteligentes

Su eficaz sistema de depilación elimina el vello de raíz

Su eficaz sistema de depilación elimina el vello de raíz

El eficaz sistema de depilación deja tu piel suave y sin vello durante semanas

Opti-Light te ayuda a buscar y eliminar los pelos más difíciles

Opti-Light te ayuda a buscar y eliminar los pelos más difíciles

Opti-Light te ayuda a buscar y eliminar los pelos más difíciles

2 ajustes de velocidad para atrapar el vello más fino y el más grueso

2 ajustes de velocidad para atrapar el vello más fino y el más grueso

2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso y obtener un tratamiento de depilación más personalizado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

474

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

09/02/2023

España

España

Comprador verificado

El producto cumple todos mis requisitos

Elegi este producto porque tengo otros productos de Philips y todos van perfecto.Sabia que va a cumplir lo que se describe y por eso lo compre.De verdad que va de maravilla.Estoy muy contento con la compra porque a mi mujer le encanta.Va muy suave sin dañar la piel,no pica.Lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP531/00 Depiladora con cable compacta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP531/00 Depiladora con cable compacta

22/11/2022

España

España

Comprador verificado

Depilación perfecta!

La depiladora funciona de maravilla, depila muy bien y sin dolor. La recomiendo para un uso personal y para regalar. Tiene un tamaño muy bueno para viajar, en la maleta ocupa muy poco. Os adjunto un par de fotos.

Ventajas

Muy buena depilación, buen tamaño y ligera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora con cable compacta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora con cable compacta

06/02/2022

España

España

Comprador verificado

Sencillez y eficacia

Necesitaba cambiar mi maquina de depilar. Opté por philips y acerté. Sencilla de utilizar y muy eficaz. La recomiendo a todo el mundo.

Ventajas

Sencilla, eficaz, versátil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE245/00 Depiladora con cable compacta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE245/00 Depiladora con cable compacta

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.