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EssentialPerfilador para la zona del bikini

BRT383/15

3.8
| (111) Reseñas
Más, menos o nada de pelo… en las zonas íntimas
Recorta, depila o arregla tus zonas delicadas con un cuidado suave. Nuestro perfilador para la zona del bikini está diseñado para ofrecer seguridad y eficacia, así como para evitar la irritación y el vello subcutáneo.
Ver todos los beneficios

Depilación suave y fácil para la zona del bikini

Más, menos o nada de pelo… en las zonas íntimas

  • Recorte, afeitado y forma

Pequeño cabezal de corte para unos resultados precisos

Pequeño cabezal de corte para unos resultados precisos

Moldea o da forma a la zona del bikini. Utiliza el pequeño cabezal de corte para obtener el aspecto que deseas y recorta hasta 0,5 mm.

Las puntas redondeadas cortan de forma eficaz el vello a la vez que protegen la piel

Las puntas redondeadas cortan de forma eficaz el vello a la vez que protegen la piel

Las puntas de corte redondeadas se encargan de que puedas recortar la zona del bikini de forma segura y eficiente. Sin rasguños ni cortes.

Los peines-guía de fácil montaje permiten recortar diferentes longitudes

Los peines-guía de fácil montaje permiten recortar diferentes longitudes

Prueba diferentes longitudes y estilos. Elige entre 0,5, 3 o 5 mm para conseguir una zona del bikini uniforme y bien cuidada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

111

Reseñas

17/07/2023

España

España

Me encantaa

Me encanta es super cómoda de usar lo puedes llevar a cualquier sitio por que no ocupa nada no deja nada de irritaciones tiene cabezales distintos y es muy precisa

Ventajas

Es cómoda de usar y de llevar

Contras

De momento todo bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

Sí, recomiendo este producto

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17/07/2023

España

España

Me encanta

Lo recomiendo para todo tipo de mujeres, para recortar el pelo y rasurarlo. Va genial, muy rapido y eficaz. Me encanta.

Ventajas

Calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

Sí, recomiendo este producto

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15/07/2023

España

España

Recortadora zona del bikini perfecta

He tenido la oportunidad de probar y es una excelente recortadora para la zona intima, no da pellizcos y al contacto con la piel no es agresivo, lo cual para lo mas sensible es lo mejor. El tamaño es muy bueno, permite realizar el recorte sin tener que hacer contorsionimos. Se adapta perfectamente a la zona, fàcil de usar, tiene potencia, varios cabezales para hacer varios tipos de recortes. Ademàs viene con un estuche que es muy practico tantost para guardar como para llevar encima.

Ventajas

Compacta, fàcil de usar, varios cabezales

Contras

Va con pilas y no bateria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

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