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Descatalogado
Un altavoz tan intrépido como tú
Este resistente altavoz inalámbrico portátil resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Llueva, nieve, truene o haga sol, dentro o fuera... seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Resistente, resistente al agua y flotante, para el exterior
4.4
de 4
21
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
pangui
12/01/2016
España
Diseño a muy buen precio
Muy buen producto, el diseño es muy cuidado e impactante. El sonido es bastante bueno para lo compacto que es, echo de menos un poco más de bajos, pero aún así es bastante bueno. El que sea resistente al agua es bueno, aunque como todos estos dispositivos acuáticos, lo mejor es mantenerlos alejados, ya que si se moja y deja de funcionar la culpa es tuya y no te lo cubre la garantía.
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Esta reseña se realizó para BT2200B altavoz portátil inalámbrico
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joshi
14/06/2015
España
Satisfecho con este pequeño
La verdad, es que el sonido es muy bueno, un altavoz compacto, de fácil uso, y por lo que he podido comprobar hasta el momento, la autonomía es genial. Que se pueda mojar, ya es la bomba, aunque evitaré de que pase. Pero es un plus, por si uno se lo deja al aire libre accidentamente.
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RustyJD
23/07/2017
United Kingdom
Amazing sound
This speaker sounds amazing, not just for it's size, just plain amazing. I have a stereo that doesn't sound this good. I haven't really used the connecting to phone function but it is incredibly easy to connect to it with my Mac, iPhone and TaoTronics bluetooth sound sender. Distance is about average for a bluetooth device but that has a lot to do with the environment anyway. I have other bluetooth speakers and they also sound good, but this one is exceptional. Sometimes I forget I am not listening to one of those big wooden stereos. Battery life is also very good
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Esta reseña se realizó para BT2200B wireless portable speaker
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