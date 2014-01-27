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Descatalogado
CAM150PK/00
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
La videocámara ESee CAM150 es sólida y resistente al agua, además de magnífica para un uso interior y exterior, incluso en condiciones de agua o nieve. La avanzada tecnología antivibración ofrece los vídeos más nítidos a la vez que la grabación en formato dual proporciona tanto el formato HD como formatos para poder enviar archivos por correo electrónico y compartirlos fácilmente con los demás.
Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
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