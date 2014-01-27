ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

        Descatalogado

        Videocámara de alta definición

        CAM150PK/00

        Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

        La videocámara ESee CAM150 es sólida y resistente al agua, además de magnífica para un uso interior y exterior, incluso en condiciones de agua o nieve. La avanzada tecnología antivibración ofrece los vídeos más nítidos a la vez que la grabación en formato dual proporciona tanto el formato HD como formatos para poder enviar archivos por correo electrónico y compartirlos fácilmente con los demás.

        Ver todos los beneficios

        Incluso en condiciones de agua o nieve

        Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

        Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

        Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

        Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

        Batería de mayor duración que te permite grabar más

        Diseño pequeño y fino para adaptarse fácilmente a tu bolsillo

        Obtener asistencia sobre este producto

        Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

        Opiniones

        Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

        • Ofertas exclusivas para socios.
        • Acceso anticipado a las rebajas
        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

        Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

        • Ofertas exclusivas para socios.
        • Acceso anticipado a las rebajas
        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.