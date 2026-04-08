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CP0267
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Con el accesorio picador extragrande (1000 ml) de la batidora de mano de Philips, puedes picar grandes cantidades de carne, hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebolla en cuestión de segundos.
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