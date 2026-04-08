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Recipiente de la picadora

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Recipiente de la picadora

CP0267

Recipiente de la picadora

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Manuales y documentación

Con el accesorio picador extragrande (1000 ml) de la batidora de mano de Philips, puedes picar grandes cantidades de carne, hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebolla en cuestión de segundos.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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