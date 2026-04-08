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Manuales y documentación

Con tecnología ProBlend 6 3D, 1400 vatios de potencia y velocidades de hasta 35 000 rpm, disfruta de suaves batidos y mezclas con el sabor y la textura perfectos. Se ha demostrado que su uso motiva a los usuarios a aumentar la cantidad de frutas y verduras de su dieta.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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