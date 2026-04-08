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Levantaclaras (1 unidad)

Asistencia

Levantaclaras (1 unidad)

CP9581/01

Levantaclaras (1 unidad)

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Manuales y documentación

Accesorio levantaclaras independiente para la batidora de mano de Philips que te permitirá montar nata, mayonesa, masa para tartas y mucho más. Haz de tu batidora un utensilio multifunción y versátil.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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