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Levantaclaras (1 unidad)
Asistencia
CP9581/01
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Accesorio levantaclaras independiente para la batidora de mano de Philips que te permitirá montar nata, mayonesa, masa para tartas y mucho más. Haz de tu batidora un utensilio multifunción y versátil.
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