ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Avance Collection Filtro de dos partes para preparar zumos sin pulpa

Asistencia

Avance CollectionFiltro de dos partes para preparar zumos sin pulpa

CP9793

Avance Collection Filtro de dos partes para preparar zumos sin pulpa

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Utiliza el filtro negro de dos partes para preparar zumos sin pulpa

  • PDF archivo
  • 31 August 2024

Piezas y accesorios

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.