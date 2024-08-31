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Avance Collection Recipiente de pulpa

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Manuales y documentación

La pulpa se recoge en el único sitio donde debería estar: en el depósito de pulpa de la licuadora Philips. Esto significa que ya no es necesario quitarla de otras piezas, como, por ejemplo, de la tapa.

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  • 31 August 2024

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