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Descatalogado

Altavoz coaxial para coche

CSP615/00

Tu sala de conciertos móvil

Siente tu música con los altavoces estéreo para coche CSP615 de Philips. Estos altavoces de 16,5 cm de 2 vías tienen una potencia máxima de 210 W y disponen de un cono de polipropileno ligero con un tweeter de cúpula de PEI suave, para que puedas disfrutar de detalles vívidos en la música con un sonido claro.

Ver todos los beneficios

con estéreo de 2 vías para un sonido vivo

Tu sala de conciertos móvil

  • 16,5 cm (6,5")

  • Bidireccional

  • Potencia máxima de 210 W

Manejo de potencia de 40 W RMS

Cono de polipropileno ligero para un sonido claro

Cono de polipropileno ligero para un sonido claro

Dentro del altavoz, un diafragma se asienta en la parte superior de la bobina móvil para producir una forma de onda cuando se recibe una señal de entrada, transformando la onda de la señal en una onda de sonido. El polipropileno es uno de los plásticos más ligeros jamás inventados y es un material fantástico para diafragmas de altavoces debido a su peso, alta resistencia, rigidez y tolerancia a altas temperaturas. Estos conos de polipropileno ofrecen música de alta calidad, reaccionando incluso a la señal de sonido más pequeña para producir un sonido claro y vívido.

Envoltura de tejido sensible para maximizar los detalles de sonido

Envoltura de tejido sensible para maximizar los detalles de sonido

Un tejido altamente sensible conecta el diafragma del woofer a la envoltura del altavoz para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando una señal de sonido llega al cono del interior del woofer, la estructura envolvente del tejido vuelve a colocar el cono en su posición para que esté listo para recibir otra señal de sonido. Con esto, el woofer puede capturar cada señal con la mínima distorsión y un sonido fluido, sin importar lo alto o bajo que se reproduzca la música.

Especificaciones técnicas

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