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CX2120/01
Calienta en solo 2 segundos
Silencioso 24dB(A)
Disfruta de calor potente y rápido en solo 2 segundos gracias a nuestra tecnología CeramIQ. 1500w de Potencia. Ideal para estancias de hasta 15m2.
Experimenta un ambiente cómodo y agradable con bajos niveles de ruido 24dB(A), más silencioso que un susurro gracias a su DC motor de mínimo ruido(2). Ideal para un sueño reparador, un ambiente de oficina agradable o la comodidad de tu hogar.
La serie 2000 está fabricada con 5 funciones de seguridad avanzadas: (1) protección contra vuelcos, (2) protección contra sobrecalentamiento de 65°, (3) un enchufe de seguridad certificado VDE, (4) materiales retardantes de llama y (5) un enchufe de seguridad Apagado automático después de 16 horas de inactividad, proporcionando una calidez en la que puedes confiar.
Opiniones
(1) Este electrodoméstico con control de temperatura puede ahorrar hasta un 25% de kWh en comparación con el mismo electrodoméstico con control manual. Los ahorros varían según el clima, la ubicación geográfica, la distribución de la habitación y los patrones de uso.
(2) Nivel sonoro a velocidad 1, basado en IEC 60704-2-2