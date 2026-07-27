Cinco funciones de seguridad avanzadas para tu tranquilidad

La serie 2000 está fabricada con 5 funciones de seguridad avanzadas: (1) protección contra vuelcos, (2) protección contra sobrecalentamiento de 65°, (3) un enchufe de seguridad certificado VDE, (4) materiales retardantes de llama y (5) un enchufe de seguridad Apagado automático después de 16 horas de inactividad, proporcionando una calidez en la que puedes confiar.