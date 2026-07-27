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CX3120/01
Calienta en solo 2 segundos
Silencioso 24dB(A)
Con IA para ahorrar energía
Conexión app Air+
Disfruta de calor potente y rápido en solo 2 segundos gracias a nuestra tecnología CeramIQ. 2000w de Potencia. Ideal para estancias de hasta 20m2.
Experimenta un ambiente cómodo y agradable con bajos niveles de ruido 24dB(A), más silencioso que un susurro gracias a su DC motor de mínimo ruido(2). Ideal para un sueño reparador, un ambiente de oficina agradable o la comodidad de tu hogar.
Nuestro producto usa Inteligencia Artificial para ahorrar energía mientras calienta tu estancia. Nuestra tecnología EcoIA se ajusta a la temperatura de tu estancia, analiza hábitos de uso y monitoriza la temperatura exterior para optimizar el consumo de energía. Simplemente activa el modo Auto+ en la app Air+ para descubrir más funciones y disfrutar de un confort personalizado con un ahorro de energía de hasta el 50% (1).
Opiniones
(1) Este electrodoméstico con modo Auto Plus impulsado por IA puede ahorrar hasta un 50 % de kWh en comparación con el mismo electrodoméstico con control manual, y hasta un 25 % de kWh solo con control de temperatura. Los ahorros varían según el clima, la ubicación geográfica, la distribución de la habitación y los patrones de uso.
(2) Nivel sonoro a velocidad 1, basado en IEC 60704-2-2
(3) La temperatura mostrada en la aplicación puede diferir de la temperatura ambiente; refleja la temperatura alrededor del calentador