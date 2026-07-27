EcoAI ahorra hasta un 50 % de energía en comparación con los calentadores convencionales (1)

Nuestro producto usa Inteligencia Artificial para ahorrar energía mientras calienta tu estancia. Nuestra tecnología EcoIA se ajusta a la temperatura de tu estancia, analiza hábitos de uso y monitoriza la temperatura exterior para optimizar el consumo de energía. Simplemente activa el modo Auto+ en la app Air+ para descubrir más funciones y disfrutar de un confort personalizado con un ahorro de energía de hasta el 50% (1).