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Calefactor Compacto CerámicoSerie 3000

CX3120/01

La manera más rápida de calentar tu hogar
Diseño compacto y silencioso con diferentes velocidades de calentamiento y un gran rendimiento. Calienta rápidamente en tan solo 2 segundos, potencia 2000w, tecnología EcoAI que permite ahorrar energía. Funciones de seguridad avanzadas y conexión Air+ app
Ver todos los beneficios

Ahorra hasta un 50% de energía en comparación con los calentadores convencionales (1)

La manera más rápida de calentar tu hogar

  • Calienta en solo 2 segundos

  • Silencioso 24dB(A)

  • Con IA para ahorrar energía

  • Conexión app Air+

Ambiente agradable con calentamiento rápido en 2 segundos

Ambiente agradable con calentamiento rápido en 2 segundos

Disfruta de calor potente y rápido en solo 2 segundos gracias a nuestra tecnología CeramIQ. 2000w de Potencia. Ideal para estancias de hasta 20m2.

Ultra silencioso con niveles de ruido inferiores a un susurro

Ultra silencioso con niveles de ruido inferiores a un susurro

Experimenta un ambiente cómodo y agradable con bajos niveles de ruido 24dB(A), más silencioso que un susurro gracias a su DC motor de mínimo ruido(2). Ideal para un sueño reparador, un ambiente de oficina agradable o la comodidad de tu hogar.

EcoAI ahorra hasta un 50 % de energía en comparación con los calentadores convencionales (1)

EcoAI ahorra hasta un 50 % de energía en comparación con los calentadores convencionales (1)

Nuestro producto usa Inteligencia Artificial para ahorrar energía mientras calienta tu estancia. Nuestra tecnología EcoIA se ajusta a la temperatura de tu estancia, analiza hábitos de uso y monitoriza la temperatura exterior para optimizar el consumo de energía. Simplemente activa el modo Auto+ en la app Air+ para descubrir más funciones y disfrutar de un confort personalizado con un ahorro de energía de hasta el 50% (1).

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Avisos legales

  1. (1) Este electrodoméstico con modo Auto Plus impulsado por IA puede ahorrar hasta un 50 % de kWh en comparación con el mismo electrodoméstico con control manual, y hasta un 25 % de kWh solo con control de temperatura. Los ahorros varían según el clima, la ubicación geográfica, la distribución de la habitación y los patrones de uso.

  2. (2) Nivel sonoro a velocidad 1, basado en IEC 60704-2-2

  3. (3) La temperatura mostrada en la aplicación puede diferir de la temperatura ambiente; refleja la temperatura alrededor del calentador