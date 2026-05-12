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  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
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  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
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  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
  • Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.

Serie 3000Deshumidificador de aire

DE3306/11

4.6
| (99) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.
Este potente deshumidificador restaura los niveles óptimos de humedad en minutos, a tiempo que seca las prendas delicadas de forma más rápida y suave. Infusiona el ambiente con tus aceites esenciales favoritos y disfruta de un hogar fresco y saludable.
Ver todos los beneficios

Deshumidificador con dispensador de aroma

Adiós al olor a humedad. Disfruta de agradables aromas.

  • Deshumidifica hasta 34,3 l/día

  • Eficaz en habitaciones de hasta 150 m³

  • Del 90% al 60 % de HR en 16 minutos

  • Detecta la calidad del aire y se adapta

  • Ecológico, pero potente

Reduce la humedad, evita el moho y elimina los olores a humedad

Reduce la humedad, evita el moho y elimina los olores a humedad

Desarrollado para restaurar rápidamente un clima interior saludable. Elimina eficazmente la humedad, combate el moho, la condensación y los malos olores. Evita la proliferación de alérgenos y protege tu hogar de daños relacionados con la humedad.

Elimina hasta 34,3 l/día(1), equivalente a 62 botellas de agua(2)

Elimina hasta 34,3 l/día(1), equivalente a 62 botellas de agua(2)

Extrae hasta 34,3 litros de humedad del aire al día, ideal para estancias de hasta 150 m³(3). Reduce la humedad de un 90 % poco saludable a un agradable 60 % en solo 16 minutos(4). Su espacioso depósito de agua de 4 l permite un uso prolongado sin necesidad de vaciarlo con frecuencia.

Complemento de aromaterapia para renovar tu hogar

Complemento de aromaterapia para renovar tu hogar

Elimina los olores a humedad del moho, las alfombras húmedas y los muebles reduciendo eficazmente el exceso de humedad. Infusiona el aire con tus propios aceites esenciales favoritos para disfrutar de fragancias refrescantes y agradables.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

99

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2
1

12/05/2026

Nederland

Nederland

Fijne ontvochtiger

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Deze luchtontvochtiger is werkelijk een topproduct, met een bediening die bijzonder eenvoudig is en zich moeiteloos aanpast aan jouw wensen. Het apparaat is ook zeer draagbaar, waardoor je het gemakkelijk kunt verplaatsen naar elke ruimte die extra luchtvochtigheid kan gebruiken. Zeker met de warmere dagen in aantocht kan het in bepaalde kamers, zoals de wasruimte, snel benauwd en vochtig worden. Hoewel je de was buiten kunt drogen, is dat niet altijd een optie. In zulke gevallen is deze luchtontvochtiger een echte must-have. Het apparaat zorgt voor schone, droge lucht en werkt uiterst efficiënt. Tijdens het gebruik is het geluid minimaal; je hoort het als een zacht geruis op de achtergrond, wat absoluut niet storend is. Kortom, deze luchtontvochtiger is een absolute aanrader voor iedereen die streeft naar een comfortabele en droge woonomgeving.

Esta reseña se realizó para 3000-serie

Date of Use 2026-04-19

Esta reseña se realizó para 3000-serie

Date of Use 2026-04-19

02/05/2026

Nederland

Nederland

Een fijne luchtontvochtiger!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Voor een aantal weken heb ik de Philips luchtontvochtiger kunnen testen. Op zolder, waar onze wasmachine en droger staan, is de luchtvochtigheid vaak erg hoog. Deze luchtontvochtiger meet de waarde en gaat gelijk aan de slag! Ik ben aangenaam verrast met de snelheid waarmee de luchtvochtigheid omlaag gaat. Het waterreservoir kan dit met gemak aan en zit niet snel vol. Er zijn verschillende standen in te stellen, waarbij het geluidsniveau ook wisselt. De continue weergegeven luchtvochtigheid maakt het helemaal af, ik ben fan!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000-serie

Date of Use 2026-04-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000-serie

Date of Use 2026-04-14

30/04/2026

Nederland

Nederland

Super apparaat

Mijn ervaring met de Philips DE3306/11: Meer dan alleen een droog huis Ik heb de Philips DE3306/11 nu een paar weken in huis en ik moet eerlijk zeggen: het is een blijvertje. Het begon al bij de bezorging; het apparaat is best zwaar, dus het uitpakken was even een work-out! Hoewel het design modern en strak is, ben ik persoonlijk niet zo’n fan van wit. Hopelijk komt Philips ooit nog met andere kleuren, maar voor nu misstaat hij zeker niet in de kamer. Wat me direct opviel, is hoe intuïtief het apparaat werkt. Ik heb de handleiding niet eens aangeraakt; de bediening wijst zichzelf. Dankzij de wieltjes rijd ik hem zo van de woonkamer naar de keuken. Alleen de trap op naar boven is door het gewicht wel even een gesjouw. Een ontzettend leuke extra is de aromadispenser. Met de bijgeleverde pads heb ik geuren zoals lavendel en bloemen geprobeerd. Het effect is subtiel: de lucht voelt niet alleen droger, maar ruikt ook heerlijk fris. Op het display kun je bovendien precies zien hoe hoog de luchtvochtigheid op dat moment is, wat erg handig is. De grootste winst zit voor mij in de wasmodus. Waar handdoeken normaal eeuwig aan het rek hangen te drogen, is een volle lading nu binnen een paar uur klaar. De was ruikt frisser en de stoffen voelen veel minder stug aan dan ik gewend ben van natuurlijk drogen. Echt een uitkomst! Maakt hij geluid? Ja, op de hoogste stand hoor je hem wel, maar storend vind ik het niet. Je went er snel aan en het weegt totaal niet op tegen het comfort dat je ervoor terugkrijgt. Conclusie: De Philips DE3306/11 is een tikkeltje prijzig, maar wat mij betreft de investering dubbel en dwars waard. Of je nu van vochtproblemen af wilt, je was sneller droog wilt hebben of gewoon een lekker ruikend huis wenst: dit apparaat doet het allemaal. Ik raad hem zeker aan!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000-serie

Date of Use 2026-04-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000-serie

Date of Use 2026-04-01

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Avisos legales

  1. (1) Prueba realizada por un tercero certificado de acuerdo con el estándar GB/T19411-2003 a 35 °C y 90 % de HR.

  2. (2) Cálculo basado en la tasa de HR, dividida por una botella de agua potable estándar de 550 ml.

  3. (3) Área de deshumidificación adecuada calculada para el estándar JEM1411:1998 (categoría de apartamentos modernos de hormigón) con altura de habitación de 2,5 m

  4. (4) Calculado: 20 m³, a partir de 60 % de HR a 27 °C, probado por un laboratorio de terceros de acuerdo con el estándar GB/T 19411-2003. Los resultados pueden variar debido a la ventilación natural, la liberación o absorción de humedad y las variaciones de temperatura.

  5. (5) En comparación con el secado naturales en interiores usando paños, prueba de Philips.

  6. (6) Probado con 20 camisetas sintéticas, prueba de Philips

  7. (7) Calculado: potencial de calentamiento global (GWP) de R134a (1300) y R290 (&lt;3)