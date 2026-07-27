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DE5305/11
Deshumidifica hasta 26,5 l/día
Purificación potente: 270 m³/h (CADR)
Filtro HEPA NanoProtect
Detecta la calidad del aire y se adapta
Ecológico, pero potente
Desarrollado para restaurar rápidamente un clima interior saludable. Elimina eficazmente la humedad, combate el moho, la condensación y los malos olores. Evita la proliferación de alérgenos y protege tu hogar de daños relacionados con la humedad.
Extrae hasta 14,2 litros de humedad del aire al día, ideal para estancias de hasta 137 m³(3). Reduce la humedad de un 90 % poco saludable a un agradable 60 % en solo 17 minutos(4). Su espacioso depósito de agua de 4 l permite un uso prolongado sin necesidad de vaciarlo con frecuencia.
Con una potente filtración de 270 m³/h (CADR) (5), puede limpiar una habitación de 48 m² en 14 minutos (6). Elimina hasta un 99,9 % de los virus del aire, como el H1N1 (gripe) (7) y las bacterias (8). Atrapa hasta un 99,99 % de los alérgenos de ácaros del polvo, polen, caspa de gato o esporas de moho del aire (9), desencadenantes conocidos de los síntomas de alergia y fiebre del heno (10)
Opiniones
(1) Prueba realizada por un tercero certificado de acuerdo con el estándar GB/T19411-2003 a 35 °C y 90 % de HR.
(2) Cálculo basado en la tasa de HR, dividida por una botella de agua potable estándar de 550 ml.
(3) Área de deshumidificación adecuada calculada para el estándar JEM1411:1998 (categoría de apartamentos modernos de hormigón) con altura de habitación de 2,5 m
(4) Calculado: 20 m³, a partir de 60 % de HR a 27 °C, probado por un laboratorio de terceros de acuerdo con el estándar GB/T 19411-2003. Los resultados pueden variar debido a la ventilación natural, la liberación o absorción de humedad y las variaciones de temperatura.
(5) Prueba realizada por un tercero certificado de acuerdo con la norma GB/T18801-2022
(6) Calculado de acuerdo con la norma GB/T18801:2022, basado en el aire que pasa a través del filtro en una sala de 48 m³, CADR de 270 m³/h
(7) Prueba realizada por un tercero certificado de acuerdo con la norma GB/T18801-2022 en una cámara de 30 m³ usando la velocidad turbo en el modo de purificación durante 1 hora
(8) Probado por un tercero certificado de acuerdo con la norma GB21551.3-2010 con S. Albus en una cámara de 30 m³ usando la velocidad turbo en el modo de purificación durante 1 h
(9) Desde el aire que pasa a través del filtro, probado con ácaros de polvo doméstico, polen de abedul y pelo de gato según SOP 350.003 del instituto OFI austriaco
(10) Rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA) 2008, escrito por J. Bousquet y aproximadamente otros 50 líderes de opinión, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160
(11) Probado por IUTA de acuerdo con el estándar DIN71460 con un aerosol de NaCI de 0,003 μm, a partir del aire que pasa a través del filtro
(12) En comparación con el secado naturales en interiores usando paños, prueba de Philips
(13) Probado con 20 camisetas sintéticas, prueba de Philips
(14) Depende de la calidad del aire y la frecuencia de uso
(15) Calculado: potencial de calentamiento global (GWP) de R134a (1300) y R290 (<3)