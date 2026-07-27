Elimina los contaminantes en menos de 11 minutos

Con una potente filtración de 270 m³/h (CADR) (5), puede limpiar una habitación de 48 m² en 14 minutos (6). Elimina hasta un 99,9 % de los virus del aire, como el H1N1 (gripe) (7) y las bacterias (8). Atrapa hasta un 99,99 % de los alérgenos de ácaros del polvo, polen, caspa de gato o esporas de moho del aire (9), desencadenantes conocidos de los síntomas de alergia y fiebre del heno (10)