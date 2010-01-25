Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DLA78405/10
Disfruta de tu iPod en estéreo
Disfruta del sonido de tu iPod resonando por toda la casa con iBoom JukeBox, el sistema de altavoces de alta fidelidad para iPod. ¡Con el increíble mando en pantalla podrás navegar por el contenido de tu iPod en la pantalla de información del mando! Basta con colocar en la base el mando y el iPod para cargarlos.
Para iPod
El sistema de altavoces de alta fidelidad incluye un amplificador clase D, woofers duales y tweeters para unos graves de calidad y unos agudos nítidos, para disfrutar de tu música con un sonido estéreo de lujo.
El atractivo sistema de altavoces queda estupendamente en cualquier habitación de la casa, para que disfrutes de tu música a todo volumen sin necesidad de auriculares.
El mando con pantalla dispone de una pantalla brillante y fácil de leer para que puedas visualizar y navegar por el contenido de tu iPod en el mando a distancia, al igual que lo harías en el iPod.
4.2
de 4
5
Reseñas
Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox
Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox
Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox
danipoy
16/07/2012
France
bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!
Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .
Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox
Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox