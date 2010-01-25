ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Reseñas

Disfruta de tu iPod en estéreo

Disfruta del sonido de tu iPod resonando por toda la casa con iBoom JukeBox, el sistema de altavoces de alta fidelidad para iPod. ¡Con el increíble mando en pantalla podrás navegar por el contenido de tu iPod en la pantalla de información del mando! Basta con colocar en la base el mando y el iPod para cargarlos.

Ver todos los beneficios

y contrólalo con el mando en pantalla

Disfruta de tu iPod en estéreo

  • Para iPod

Escucha tu música con un sonido estéreo de lujo

El sistema de altavoces de alta fidelidad incluye un amplificador clase D, woofers duales y tweeters para unos graves de calidad y unos agudos nítidos, para disfrutar de tu música con un sonido estéreo de lujo.

Los atractivos altavoces llenan cualquier habitación con tu música

El atractivo sistema de altavoces queda estupendamente en cualquier habitación de la casa, para que disfrutes de tu música a todo volumen sin necesidad de auriculares.

Mando a distancia con pantalla de visualización de información de iPod fácil de leer

El mando con pantalla dispone de una pantalla brillante y fácil de leer para que puedas visualizar y navegar por el contenido de tu iPod en el mando a distancia, al igual que lo harías en el iPod.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

5

Reseñas

2
1

25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox

Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox

09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox

16/07/2012

France

France

bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!

Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .

Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox

Esta reseña se realizó para DLA78405 iBoom JukeBox

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.