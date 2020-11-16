Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DLC3106L/00
Cable de USB-C a Lightning
Conecta tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado, y es compatible con cualquier cargador de soporte USB-C o de coche. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
2 m
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
Conector USB tipo C para carga a alta velocidad con los dispositivos compatibles tipo C más recientes
Un buen repuesto o recambio del cable Lightning de Apple
Opiniones