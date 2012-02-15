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Descatalogado

Soft Sleeve

DLN1713/10

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Protege tu iPad

Hemos diseñado esta funda con neopreno acolchado y duradero para proteger tu iPad mientras te desplazas. Utilízala como una funda de transporte o una capa adicional de protección dentro de tu mochila. Su cierre plegable mantiene tu iPad seguro, mientras que el diseño reversible lo hace divertido.

Ver todos los beneficios

en una funda acolchada y reversible

Protege tu iPad

  • para iPad

Funda de neopreno acolchada para una protección suave pero resistente

Funda de neopreno acolchada para una protección suave pero resistente

Fabricada con neopreno suave, que es elástico pero resistente, esta funda añade una capa de protección acolchada al dispositivo, para que puedas transportarlo sabiendo que está protegido.

Puedes utilizar sólo la funda de transporte o meterla en tu mochila

Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.

Cierre plegable para una seguridad sin complicaciones

El cierre plegable está diseñado para mantener seguro tu dispositivo dentro de la funda sin la necesidad de velcro o cierres.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 549.2 kB
  • 8 December 2023

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