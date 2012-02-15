Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Protege tu iPad
Hemos diseñado esta funda con neopreno acolchado y duradero para proteger tu iPad mientras te desplazas. Utilízala como una funda de transporte o una capa adicional de protección dentro de tu mochila. Su cierre plegable mantiene tu iPad seguro, mientras que el diseño reversible lo hace divertido.
para iPad
Fabricada con neopreno suave, que es elástico pero resistente, esta funda añade una capa de protección acolchada al dispositivo, para que puedas transportarlo sabiendo que está protegido.
Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.
El cierre plegable está diseñado para mantener seguro tu dispositivo dentro de la funda sin la necesidad de velcro o cierres.