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Descatalogado

Funda de agarre

DLN1717/10

Funda con diseño en relieve para un cómodo agarre

Diseñada para mejorar el agarre ya estés leyendo en modo vertical o jugando en modo horizontal, esta funda de goma añade una protección envolvente al cuerpo, las esquinas y la parte delantera del iPad. También dispone de canales internos que ayudan a absorber los golpes.

Ver todos los beneficios

independientemente de la forma en que sujetes tu iPad

Funda con diseño en relieve para un cómodo agarre

  • para iPad

La silicona aporta protección y agarre

Esta funda está hecha de silicona blanda que proporciona agarre al reproductor, al tiempo que lo protege contra el desgaste normal por el uso.

Protección envolvente para las esquinas y el frontal

El material de esta funda envuelve el dispositivo desde el anverso hasta el reverso, por lo que protege tanto las esquinas como el perímetro del frontal.

Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges

Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges dentro de la funda gracias a las aberturas para el interruptor de encendido/suspensión, el conector de base y el altavoz.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 423.5 kB
  • 6 December 2023

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