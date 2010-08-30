Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DLN1717/10
Funda con diseño en relieve para un cómodo agarre
Diseñada para mejorar el agarre ya estés leyendo en modo vertical o jugando en modo horizontal, esta funda de goma añade una protección envolvente al cuerpo, las esquinas y la parte delantera del iPad. También dispone de canales internos que ayudan a absorber los golpes.
para iPad
Esta funda está hecha de silicona blanda que proporciona agarre al reproductor, al tiempo que lo protege contra el desgaste normal por el uso.
El material de esta funda envuelve el dispositivo desde el anverso hasta el reverso, por lo que protege tanto las esquinas como el perímetro del frontal.
Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges dentro de la funda gracias a las aberturas para el interruptor de encendido/suspensión, el conector de base y el altavoz.