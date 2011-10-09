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Descatalogado

Funda híbrida

DLN1718/10

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Protección y agarre antideslizante

Esta funda de goma es una protección envolvente para el cuerpo, las esquinas y la parte delantera del iPad, con una ventana transparente que permite ver el iPad. Consigue un mejor agarre a la vez que disfrutas de un acceso total a todos los controles de iPad y al conector de base.

Ver todos los beneficios

en una funda compacta

Protección y agarre antideslizante

  • para iPad

La silicona aporta protección y agarre

Esta funda está hecha de silicona blanda que proporciona agarre al reproductor, al tiempo que lo protege contra el desgaste normal por el uso.

Protección envolvente para las esquinas y el frontal

El material de esta funda envuelve el dispositivo desde el anverso hasta el reverso, por lo que protege tanto las esquinas como el perímetro del frontal.

Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges

Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges dentro de la funda gracias a las aberturas para el interruptor de encendido/suspensión, el conector de base y el altavoz.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 520.3 kB
  • 19 November 2023

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