Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Protección y agarre antideslizante
Esta funda de goma es una protección envolvente para el cuerpo, las esquinas y la parte delantera del iPad, con una ventana transparente que permite ver el iPad. Consigue un mejor agarre a la vez que disfrutas de un acceso total a todos los controles de iPad y al conector de base.
para iPad
Esta funda está hecha de silicona blanda que proporciona agarre al reproductor, al tiempo que lo protege contra el desgaste normal por el uso.
El material de esta funda envuelve el dispositivo desde el anverso hasta el reverso, por lo que protege tanto las esquinas como el perímetro del frontal.
Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges dentro de la funda gracias a las aberturas para el interruptor de encendido/suspensión, el conector de base y el altavoz.