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Descatalogado

Funda de caballete acolchada

DLN1720/10

Funda avanzada con estructura acolchada

Esta funda reforzada, que cuenta con la última tecnología en protección y funcionalidad, está acolchada de manera que también funciona como un soporte para manos libres con varios ángulos de visión, tanto en posición vertical como horizontal. La fina funda interior se puede extraer para una protección más compacta durante el transporte.

Ver todos los beneficios

que se convierte en un soporte de dos direcciones

Funda avanzada con estructura acolchada

  • para iPad

Suave forro de tela

El suave forro de tela de esta funda protege el acabado del dispositivo mientras se encuentra dentro de la misma.

El exterior de piel sintética proporciona estilo y durabilidad

Esta funda está hecha con una atractiva y duradera imitación de piel que protege el dispositivo con estilo.

Extrae la funda interna para una solución de transporte rápida

Ya que a veces sólo se necesita una funda compacta para proteger el dispositivo durante su transporte, la funda interna se puede extraer para una solución rápida sobre la marcha que quepa fácilmente en el bolso o mochila.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 608.5 kB
  • 27 November 2023

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