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Descatalogado
DLN1720/10
Funda avanzada con estructura acolchada
Esta funda reforzada, que cuenta con la última tecnología en protección y funcionalidad, está acolchada de manera que también funciona como un soporte para manos libres con varios ángulos de visión, tanto en posición vertical como horizontal. La fina funda interior se puede extraer para una protección más compacta durante el transporte.
para iPad
El suave forro de tela de esta funda protege el acabado del dispositivo mientras se encuentra dentro de la misma.
Esta funda está hecha con una atractiva y duradera imitación de piel que protege el dispositivo con estilo.
Ya que a veces sólo se necesita una funda compacta para proteger el dispositivo durante su transporte, la funda interna se puede extraer para una solución rápida sobre la marcha que quepa fácilmente en el bolso o mochila.