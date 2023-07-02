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Cargador USB

DLP7717NB/00

Batería portátil fina y potente

Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Es la compañera de viaje ideal para proporcionar alimentación a todos tus dispositivos móviles.

Ver todos los beneficios

2 salidas USB: 1 A / 2,1 A

Batería portátil fina y potente

  • 10 000 mAh

  • 2 puertos de carga USB

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

Especificaciones técnicas

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