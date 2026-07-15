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Cargador USB

DLP7721C/00

3.2
| (5) Reseñas
Potente batería portátil
Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Carga rápidamente tu dispositivo con el puerto USB-C PD 3.0 hasta a 20 W o el USB-A con QC 3.0 hasta a 18 W.
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con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Potente batería portátil

  • 20 000 mAh

  • 3 puertos de carga USB

  • QC 3.0 y PD 3.0

  • Fuente de alimentación programable

3 puertos USB para cargar tres dispositivos al mismo tiempo

3 puertos USB para cargar tres dispositivos al mismo tiempo

Puerto de carga USB-C PD de 20 W

Equipado con puerto USB-C de carga rápida PD (Power Delivery) de 20 W.

USB-A con carga rápida QC

La tecnología de carga rápida Quick Charge (QC) ofrece una carga más rápida al aumentar la tensión y la corriente. Utiliza el protocolo Quick Charge para optimizar las velocidades de carga de los dispositivos compatibles y reducir los tiempos de carga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.2

de 4

5

Reseñas

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Esta reseña se realizó para DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Esta reseña se realizó para DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Comprador verificado

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Esta reseña se realizó para DLP7721C Batterie externe USB

Esta reseña se realizó para DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Ventajas

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Contras

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DLP7721C USB-Powerbank

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DLP7721C USB-Powerbank

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