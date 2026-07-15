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DLP7721C/00
20 000 mAh
3 puertos de carga USB
QC 3.0 y PD 3.0
Fuente de alimentación programable
3 puertos USB para cargar tres dispositivos al mismo tiempo
Equipado con puerto USB-C de carga rápida PD (Power Delivery) de 20 W.
La tecnología de carga rápida Quick Charge (QC) ofrece una carga más rápida al aumentar la tensión y la corriente. Utiliza el protocolo Quick Charge para optimizar las velocidades de carga de los dispositivos compatibles y reducir los tiempos de carga.
3.2
de 4
5
Reseñas
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Esta reseña se realizó para DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Esta reseña se realizó para DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Comprador verificado
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Esta reseña se realizó para DLP7721C Batterie externe USB
Esta reseña se realizó para DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Comprador verificado
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Ventajas
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Contras
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DLP7721C USB-Powerbank
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DLP7721C USB-Powerbank