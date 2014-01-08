ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto
  • Fotografía del producto delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto

Descatalogado

altavoz base

DS3010/10

4.7

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.

Ver todos los beneficios

Llena tu espacio con música y estilo

Obsesionados por el sonido

  • para iPod/iPhone

  • Alimentación por CA o batería

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier nivel de volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier nivel de volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Parlantes de neodimio para un sonido puro y con más equilibrio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Sincronización del PC con el iPod o iPhone

¡Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo! Sumérgete en tu música preferida de iPod o iPhone mientras éste se carga y se sincroniza con el PC a través de USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una comodidad literalmente imbatible. Deja que las mejores canciones suenen y suenen sin que se agote la batería.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3010 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3010 altavoz base

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3010 Station d'accueil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3010 Station d'accueil

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3010 Station d'accueil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3010 Station d'accueil

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.