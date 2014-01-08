Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Obsesionados por el sonido
En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.
para iPod/iPhone
Alimentación por CA o batería
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
¡Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo! Sumérgete en tu música preferida de iPod o iPhone mientras éste se carga y se sincroniza con el PC a través de USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una comodidad literalmente imbatible. Deja que las mejores canciones suenen y suenen sin que se agote la batería.
4.7
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3010 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3010 altavoz base
Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3010 Station d'accueil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3010 Station d'accueil
MICDOU
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3010 Station d'accueil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3010 Station d'accueil