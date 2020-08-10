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Descatalogado

SSD

FM01SS050P/00

Fácil de usar y conectar

Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.

Ver todos los beneficios

Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

Fácil de usar y conectar

  • 1 TB

  • Unidad de estado sólido

Tapa protectora integrada para una mayor comodidad

¡No volverás a perder la tapa! La tapa protectora está integrada en el diseño del producto, de forma que siempre estará unida a la memoria USB. Para quitarla solo hay que girarla hacia atrás, y después basta con conectar la memoria para usarla.

Sincronización de archivos entre el contenido completo del ordenador y el UFD

Con la sincronización de todos los archivos del ordenador, puedes acceder a tus documentos y trabajar con ellos desde cualquier lugar con tan solo unos clics.

Embalaje cómodo y fácil de abrir

Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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