Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
FM02SS050P/00
Fácil de usar
Dispositivo de fácil conexión. La unidad SSD de Philips hace que tus operaciones diarias tengan más fluidez y una mejor capacidad de respuesta del sistema. La unidad SSD también ofrece un rendimiento de carga instantánea, lo que significa tiempos de arranque y carga de aplicaciones más rápidos.
2 TB
Unidad en estado sólido
Ahorra espacio gracias a la compresión automática de todos los archivos que se almacenen en la unidad flash USB
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Opiniones