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Descatalogado
FY1410/30
AC1215/50R1
AC1214/10R1
AC1215/10R1
AC2729/10R1
AC1214/60R1
AC1214/10
Hasta 24 meses de uso
Filtra el 99,98% de las partículas de 0,003 µm
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para purificadores de aire 2 en 1 Philips serie 1000i y 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 2 años (2), lo que reduce las complicaciones y los costes.
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA
(2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.