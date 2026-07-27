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Todas las series

  • Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i
  • Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i
  • Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i
  • Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i
  • Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i
  • Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i
  • Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i
  • Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i

Descatalogado

Filtro de repuesto original PhilipsFiltro HEPA NanoProtect

FY1410/30

Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i
Filtros de repuesto originales para tu purificador de aire 2 en 1: filtro HEPA NanoProtect para protección contra contaminantes, virus, alérgenos y bacterias
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Productos compatibles
Serie 1000

Serie 1000
Purificador de aire reacondicionado

AC1215/50R1

Serie 1000i

Serie 1000i
Purificador de aire

AC1214/10R1

Serie 1000i

Serie 1000i
Purificador de aire - Reacondicionados

AC1215/10R1

Philips Serie 2000i

Philips Serie 2000i
Purificador y Humidificador de aire 2 en 1 - Reacondicionados

AC2729/10R1

Serie 1000i

Serie 1000i
Purificador de aire

AC1214/60R1

Serie 1000i

Serie 1000i
Purificador de aire

AC1214/10

Captura de forma eficaz el 99,97 % de las nanopartículas (1)

Filtro original para los 2 en 1 de las series 1000i y 2000i

  • Hasta 24 meses de uso

  • Filtra el 99,98% de las partículas de 0,003 µm

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

  • Filtro de Philips original

Compatible con las series 1000i y 2000i de Philips

Compatible con las series 1000i y 2000i de Philips

Filtros de repuesto para purificadores de aire 2 en 1 Philips serie 1000i y 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 2 años

Filtros con gran vida útil de hasta 2 años

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 2 años (2), lo que reduce las complicaciones y los costes.

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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Avisos legales

  1. (1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA

  2. (2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.