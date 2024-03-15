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Filtro de repuesto original Philips Filtro HEPA NanoProtect 3 en 1
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FY2180/30
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Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
Nuestro filtro de 3 capas con NanoProtect HEPA, carbón activo y prefiltro garantiza su protección frente a bacterias, polen, polvo, PM2,5, caspa de mascotas y gases.
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