ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Filtro de repuesto original Philips Filtro HEPA NanoProtect 3 en 1

Asistencia

Filtro de repuesto original PhilipsFiltro HEPA NanoProtect 3 en 1

FY2180/30

Filtro de repuesto original Philips Filtro HEPA NanoProtect 3 en 1

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF archivo, 213.9 kB
  • 15 March 2024

Nuestro filtro de 3 capas con NanoProtect HEPA, carbón activo y prefiltro garantiza su protección frente a bacterias, polen, polvo, PM2,5, caspa de mascotas y gases.

  • PDF archivo
  • 13 August 2025

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.