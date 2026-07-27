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  • Filtro original para purificador de aire serie 3000i
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Descatalogado

Filtro de repuesto original PhilipsFiltro HEPA NanoProtect 3 en 1

FY3430/30

Filtro original para purificador de aire serie 3000i
Filtro de repuesto original para tu purificador de aire: 3 en 1 HEPA NanoProtect, carbón activo y prefiltro para proteger contra la contaminación, el polen, el polvo, los alérgenos de mascotas y las partículas de virus.
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Captura de forma eficaz el 99,97 % de las nanopartículas (1)

Filtro original para purificador de aire serie 3000i

  • Hasta 36 meses de uso

  • Filtra el 99,97% de las partículas de 0,003 µm

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

  • Filtro de Philips original

Compatible con la serie 3000i de Philips

Compatible con la serie 3000i de Philips

Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips serie 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 3 años

Filtros con gran vida útil de hasta 3 años

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo hasta 3 años (2), lo que reduce las complicaciones y los costes. Sustituye el prefiltro con regularidad para optimizar el rendimiento del filtro.

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

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Avisos legales

  1. (1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA

  2. (2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.