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Descatalogado
FY3430/30
AC3036/10R1
AC3039/10R1
AC3055/50R1
AC3033/10R1
AC3055/51R1
AC3858/50R1
AC3854/50R1
AC3036/10
Hasta 36 meses de uso
Filtra el 99,97% de las partículas de 0,003 µm
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips serie 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo hasta 3 años (2), lo que reduce las complicaciones y los costes. Sustituye el prefiltro con regularidad para optimizar el rendimiento del filtro.
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA
(2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.