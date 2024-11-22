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Descatalogado
FY4440/30
3 filtros en 1 para lograr el rendimiento desde el primer día
Nuestro filtro de 3 capas con NanoProtect HEPA, carbón activo y prefiltro garantiza su protección frente a bacterias, polen, polvo, PM2,5, caspa de mascotas y gases.
Hasta 36 meses de uso
Filtra el 99,97% de las partículas de 0,003 µm
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtra los gases y los malos olores
El filtro original de Philips se ha diseñado junto con el dispositivo para garantizar un ajuste perfecto que asegure el funcionamiento continuo y fluido del dispositivo.
Los filtros de aire de Philips se someten a una serie de estrictas pruebas de inspección obligatoria antes de lanzarse al mercado. En estas rigurosas pruebas se revisa su durabilidad y vida útil rigurosas para que ofrezcan alto rendimiento sin interrupciones. Nuestros filtros se han concebido para proporcionar el mejor rendimiento para tu purificador de Philips hasta el último día de su vida útil.
El filtro 3 en 1 cilíndrico combina tres capas de filtración para mantener su dispositivo funcionando como el primer día.(6) Nuestro carbón activo, HEPA y prefiltro son la combinación óptima que elimina agentes contaminantes, virus, alérgenos y bacterias. Para asegurarse de respirar aire más limpio, recomendamos cambiar los tres filtros a la vez.
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Reseñas
java427
22/11/2024
Portugal
Produto descontinuado só para Portugal
Tenho um purificador de ar de 500 euros (que ainda se vende em muitos retalhistas) e que usa este filtro. O filtro parece funcionar muito bem e durante bastante tempo. No entanto é inaceitável que o site PT da Philips marque este filtro como descontinuado, mas se eu vivesse em Espanha já poderia encomendar directamente do site espanhol. O site espanhol não envia para fora de Espanha, em 2024, com UE, etc. Lamentável
Ventajas
Duradouro, filtra bem
Contras
Descontinuado
Esta reseña se realizó para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Fecha de uso 2024-05-22
Esta reseña se realizó para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Fecha de uso 2024-05-22
Enfurecido12
02/07/2026
España
Precio abusivo
Cada vez estan mas caros, no solo este modelo si no todos los filtros de purificador de esta marca, me parece un abuso el precio de estos filtros, cuando un filtro hepa no cuesta apenas de fabricar en material. Si esto sigue asi sera la ultima vez que compre nada de philips, de mi no se van a aprovechar mas...
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1
Joe92
18/06/2026
Portugal
Ridículo terem descontinuado!!
Comprei o Phillips 4000i há pouco mais de 1 ano, pague €300 e agora foi descontinuado?! Uma marca tão grande como a Philips precisa de tomar medidas para compensar as pessoas que compraram este air purifier, ou oferecendo-lhes o dinheiro de volta, ou dar um aparelho NOVO que não esteja descontinuado, ou então continuar a fazer filtros para isto, senão tenho uma máquina de €300 que não está a fazer nada!
Esta reseña se realizó para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Fecha de uso 2026-06-18
Esta reseña se realizó para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Fecha de uso 2026-06-18
(1) La vida útil recomendada se calcula con base en el tiempo medio de uso de los usuarios de Philips y los datos del nivel de contaminación exterior urbana de la OMS. La vida útil actual se ve afectada por el entorno y la frecuencia de uso.
(2) Aplicable solo a los modelos seleccionados con conectividad
(3) Aplicable solo en aquellos países donde se encuentre disponible la tienda de Philips
(4) El material del filtro HEPA NanoProtect proporciona una resistencia del flujo de aire inferior al material de un filtro HEPA H13, lo que permite que funcione el purificador de aire de Philips con NanoProtect para brindar una tasa de administración de aire limpio superior a un filtro HEPA H13 certificado del mismo tamaño.
(5) A partir del aire que pasa a través del filtro, probado con aerosol de NaCI por iUTA de acuerdo con el estándar DIN71460-1.
(6) Depende del filtro utilizado con AC1711 o 1715 de purificador de Philips
(7) Prueba de tasa de reducción bacteriana realizada por Airmid Healthgroup Ltd. en una cámara de pruebas de 28,5 m³ contaminada con gripe A (H1N1) en suspensión en el aire.
(8) Prueba de tasa de reducción bacteriana en un laboratorio externo, en una cámara de pruebas contaminada con aerosoles de coronavirus aviar (IBV), con filtro HEPA NanoProtect de Philips.