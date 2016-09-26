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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
FY5182/30
Protección potente para el mejor rendimiento
El filtro de carbón activo de Philips captura de forma eficaz los olores y gases peligrosos inhalables, como los COV, el ozono y el formaldehído, del aire de su hogar, para mantenerlo limpio y seguro.
Hasta 12 meses de uso
Elimina eficazmente olores y diversos gases perjudiciales
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Monitoriza la vida útil y el estado de tu filtro en cualquier momento, en cualquier lugar, con la aplicación CleanHome+ (2). Te avisará de cuándo cambiar el filtro y pedir un repuesto fácilmente directamente desde la aplicación (3).
Tu dispositivo de Philips te informa de cuándo limpiar el prefiltro y cuándo reemplazar el filtro. Esto lleva menos de un minuto. El mantenimiento del dispositivo se realiza sin apenas esfuerzos y te garantizará que siempre disfrutes de un aire limpio y saludable.
El filtro de carbono activado de Philips proporciona una protección uniforme y garantiza una filtración óptima de hasta un año. (1)
Opiniones
(1) La vida útil recomendada se calcula con base en el tiempo medio de uso de los usuarios de Philips y los datos del nivel de contaminación exterior urbana de la OMS. La vida útil actual se ve afectada por el entorno y la frecuencia de uso.
(2) Aplicable solo a los modelos seleccionados con conectividad
(3) Aplicable solo en aquellos países donde se encuentre disponible la tienda de Philips
(4) El material del filtro HEPA NanoProtect proporciona una resistencia del flujo de aire inferior al material de un filtro HEPA H13, lo que permite que funcione el purificador de aire de Philips con NanoProtect para brindar una tasa de administración de aire limpio superior a un filtro HEPA H13 certificado del mismo tamaño.
(5) A partir del aire que pasa a través del filtro, probado con aerosol de NaCI por iUTA de acuerdo con el estándar DIN71460-1.
(6) Depende del filtro utilizado con AC1711 o 1715 de purificador de Philips
(7) Prueba de tasa de reducción bacteriana realizada por Airmid Healthgroup Ltd. en una cámara de pruebas de 28,5 m³ contaminada con gripe A (H1N1) en suspensión en el aire.
(8) Prueba de tasa de reducción bacteriana en un laboratorio externo, en una cámara de pruebas contaminada con aerosoles de coronavirus aviar (IBV), con filtro HEPA NanoProtect de Philips.