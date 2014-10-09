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Descatalogado
cable de 3 m
Gracias al depósito de agua grande de 300 ml, ahora necesitarás rellenarla menos veces y podrás planchar más ropa de una sola vez.
Con el cable extralargo de 3 m de la plancha de Philips, podrás llegar fácilmente hasta los extremos de la tabla de planchar, y más allá.
El indicador totalmente transparente de esta plancha Philips permite ver claramente el nivel de agua y saber al instante si dispones de cantidad suficiente.
Premios
4.1
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
fatima
09/10/2014
France
très bon produit
Vraiment c'est un bon produit, malgré un petit soucis de thermostat plutôt délicat à mon gout. Ce fer est très efficace, facilement utilisable et le cordon qui est bien de 3 mètres est vraiment très pratique.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
dede789
23/09/2013
France
ce produit possède de grandes qualités
cet appareil est tres bien, tres pratique voila voila
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
fidji38
23/04/2013
France
super
super produit simple d'utilisation super design en plus il existe toute les couleurs magnifiques Merci Philips merci beaucoup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyCare GC3540/02 Fer vapeur