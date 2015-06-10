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Descatalogado
2600 W de potencia para planchar
Esta potente plancha de Philips incluye la suela más resistente de todas las planchas. Nada podrá arañar la plancha mientras se desliza suavemente por la prenda. La potente función de golpe de vapor le ayudará a eliminar todas las arrugas fácilmente.
50 g/min; golpe de vapor de 200 g
Suela Anodilium
Apagado de seguridad de la plancha
Plancha de 2600 W
Excelente deslizamiento, gran resistencia a los arañazos, extremadamente fácil de limpiar y de larga duración.
La exclusiva Punta Activa de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles y obtener unos resultados de planchado óptimos.
El sistema antigoteo de su plancha de vapor Philips le permite planchar tejidos delicados a temperaturas bajas sin que tenga que preocuparse por manchas producidas por el agua.
Premios
4.5
de 4
13
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
GAVD
10/06/2015
Nederland
Comprador verificado
Prima stoomstrijkijzer
Het stoomstrijkijzer glijdt gemakkelijk over de verschillende stoffen. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen. Bijvullen van het water gaat prima zonder nadruppelen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer
Sí, recomiendo este producto
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Billie
02/12/2013
België
Het is een super produckt.
Het is zeker aan te bevelen het een plezier voor je strijk er mee te doen. super.
Sí, recomiendo este producto
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Adila
07/09/2012
Nederland
Fijn strijkijzer.
Altijd al een Philips strijkzijzer gehad. Ik ben 1 keer overgestapt naar een Tefal maar dat heb ik 6 maanden geprobeert en nu dus weer een Philips strijkijzer perfect product. Alleen 1 klein min puntje de termostaat raakt je onder het strijken wel eens aan.
Sí, recomiendo este producto
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