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  • 2600 W de potencia para planchar
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Descatalogado

AzurPlancha de vapor

GC4891/02

4.5

| (13) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

1 premio

2600 W de potencia para planchar

Esta potente plancha de Philips incluye la suela más resistente de todas las planchas. Nada podrá arañar la plancha mientras se desliza suavemente por la prenda. La potente función de golpe de vapor le ayudará a eliminar todas las arrugas fácilmente.

Ver todos los beneficios

Plancha potente con más vapor

2600 W de potencia para planchar

  • 50 g/min; golpe de vapor de 200 g

  • Suela Anodilium

  • Apagado de seguridad de la plancha

  • Plancha de 2600 W

Suela Anodilium de larga duración y resistente a los arañazos

Suela Anodilium de larga duración y resistente a los arañazos

Excelente deslizamiento, gran resistencia a los arañazos, extremadamente fácil de limpiar y de larga duración.

La punta Activa permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

La punta Activa permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

La exclusiva Punta Activa de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles y obtener unos resultados de planchado óptimos.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo de su plancha de vapor Philips le permite planchar tejidos delicados a temperaturas bajas sin que tenga que preocuparse por manchas producidas por el agua.

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

13

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

2
1

10/06/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prima stoomstrijkijzer

Het stoomstrijkijzer glijdt gemakkelijk over de verschillende stoffen. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen. Bijvullen van het water gaat prima zonder nadruppelen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

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02/12/2013

België

België

Het is een super produckt.

Het is zeker aan te bevelen het een plezier voor je strijk er mee te doen. super.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

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07/09/2012

Nederland

Nederland

Fijn strijkijzer.

Altijd al een Philips strijkzijzer gehad. Ik ben 1 keer overgestapt naar een Tefal maar dat heb ik 6 maanden geprobeert en nu dus weer een Philips strijkijzer perfect product. Alleen 1 klein min puntje de termostaat raakt je onder het strijken wel eens aan.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

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