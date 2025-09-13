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Nuevo
Corte versátil para toda la familia
Hazte un corte preciso o córtales el pelo a tus seres queridos con el cortapelos Philips serie 5000. Las cuchillas se mantienen afiladas para ofrecer resultados suaves y uniformes, mientras que el potente rendimiento sin cable permite cortar el pelo con comodidad y confianza.
Cuchillas autoafilables de acero
16 posiciones de longitud
Sensor PowerAdapt
Trim and Flow
Con 16 posiciones de longitud precisas en incrementos de 2 mm, este cortapelos permite conseguir cortes uniformes y sencillos en casa. Los dos peines-guía ajustables, de 3 mm a 28 mm, junto con un peine-guía de precisión de 2 mm, ofrecen la flexibilidad necesaria para crear el estilo que prefieras. Para un corte más apurado, basta con retirar el peine-guía y conseguir un acabado limpio de 0,5 mm.
Consigue un corte perfecto con las cuchillas de acero autoafilables de 41 mm, diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero
Disfruta de un corte suave de principio a fin. El peine-guía Trim and Flow se ha diseñado para facilitar el paso del cabello y evitar atascos, de modo que el cortapelos se deslice sin esfuerzo. Así, podrás mantener un control constante y conseguir el estilo ideal sin interrupciones.
4.1
de 4
490
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Philips 3000
13/09/2025
España
Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
Date of Use 2023-09-13
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
Date of Use 2023-09-13
Tito1964
31/05/2023
España
Comprador verificado
Calidad siempre...
Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...
Ventajas
Sin cable, batería fuerte...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Date of Use 2023-01-31
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Date of Use 2023-01-31
fmapa
13/04/2022
España
Comprador verificado
Lo esperado de la marca
Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Date of Use 2021-03-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Date of Use 2021-03-13
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