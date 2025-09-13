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  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia
  • Corte versátil para toda la familia

Nuevo

Hair ClipperSeries 5000

HC5733/15

4.1

| (490) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Corte versátil para toda la familia

Hazte un corte preciso o córtales el pelo a tus seres queridos con el cortapelos Philips serie 5000. Las cuchillas se mantienen afiladas para ofrecer resultados suaves y uniformes, mientras que el potente rendimiento sin cable permite cortar el pelo con comodidad y confianza.

Ver todos los beneficios

Consigue cortes perfectamente uniformes en casa

Corte versátil para toda la familia

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • 16 posiciones de longitud

  • Sensor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Personaliza el estilo con 16 longitudes ajustables

Personaliza el estilo con 16 longitudes ajustables

Con 16 posiciones de longitud precisas en incrementos de 2 mm, este cortapelos permite conseguir cortes uniformes y sencillos en casa. Los dos peines-guía ajustables, de 3 mm a 28 mm, junto con un peine-guía de precisión de 2 mm, ofrecen la flexibilidad necesaria para crear el estilo que prefieras. Para un corte más apurado, basta con retirar el peine-guía y conseguir un acabado limpio de 0,5 mm.

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Máxima precisión con un rendimiento duradero

Consigue un corte perfecto con las cuchillas de acero autoafilables de 41 mm, diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero

Para un corte uniforme y sencillo en casa

Para un corte uniforme y sencillo en casa

Disfruta de un corte suave de principio a fin. El peine-guía Trim and Flow se ha diseñado para facilitar el paso del cabello y evitar atascos, de modo que el cortapelos se deslice sin esfuerzo. Así, podrás mantener un control constante y conseguir el estilo ideal sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

490

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

13/09/2025

España

España

Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

Date of Use 2023-09-13

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

Date of Use 2023-09-13

31/05/2023

España

España

Comprador verificado

Calidad siempre...

Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...

Ventajas

Sin cable, batería fuerte...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2023-01-31

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2023-01-31

13/04/2022

España

España

Comprador verificado

Lo esperado de la marca

Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2021-03-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Date of Use 2021-03-13

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