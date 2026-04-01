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Nuevo
Estilo preciso y versátil
Disfruta de cortes versátiles y precisos con 28 posiciones de longitud y cuchillas autoafilables que se mantienen afiladas con cada uso. Consigue en casa resultados definidos y uniformes.
Cuchillas autoafilables de acero
28 posiciones de longitud
Sensor PowerAdapt
Trim and Flow
Crea el estilo que prefieras con 28 posiciones de longitud en incrementos precisos de 1 mm. Los tres peines-guía ajustables, con longitudes de entre 2 mm y 28 mm, ofrecen un control total para cualquier estilo. Al retirar el peine, se consigue un corte apurado de 0,5 mm. Un cuidado personal fácil, preciso y adaptado a ti.
Consigue un corte perfecto con las cuchillas de acero autoafilables de 41 mm, diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero
Disfruta de un corte suave de principio a fin. El peine-guía Trim and Flow se ha diseñado para facilitar el paso del cabello y evitar atascos, de modo que el cortapelos se deslice sin esfuerzo. Así, podrás mantener un control constante y conseguir el estilo ideal sin interrupciones.
4.1
de 4
911
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Truman B
01/04/2026
España
Comprador verificado
Excelente compra
Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-03-01
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-03-01
NsndoGT
31/03/2026
España
Comprador verificado
Pelado perfecto y muy manejable
Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2024-03-31
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2024-03-31
Laurangel3
31/03/2026
España
Comprador verificado
Producto top calidad/precio
Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-02-28
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-02-28
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