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Todas las series

  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
  • Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto

Serie 3000Minihervidora de arroz

HD3080/80

Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto
Cocina un arroz perfecto y esponjoso de forma sencilla con 5 programas preestablecidos para diferentes tipos de arroz. La minihervidora de arroz serie 3000 de Philips tiene el tamaño adecuado para familias pequeñas y se guarda cómodamente en cualquier armario de cocina.
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Ideal para 1-3 personas

Diseño compacto para obtener un arroz esponjoso perfecto

  • Compacto (0,54 l de arroz sin cocinar)

  • 400 W

  • Negro

  • 5 programas preestablecidos

Minihervidora de arroz para familias pequeñas

Minihervidora de arroz para familias pequeñas

Con capacidad para hasta 0,54 litros de arroz seco, es perfecta para familias pequeñas y se guarda fácilmente en cualquier armario.

5 programas preestablecidos para diferentes tipos de arroz

5 programas preestablecidos para diferentes tipos de arroz

Cocina arroz blanco, integral o de sushi con solo tocar un botón, además de gachas, e incluye un modo de cocción rápida.

Recipiente interior de 5 capas con capa antiadherente Baku-hanseki

Recipiente interior de 5 capas con capa antiadherente Baku-hanseki

El resistente recipiente interior de 5 capas se calienta de manera uniforme gracias a un revestimiento de piedra Maifan rica en minerales que resiste la adherencia y los arañazos.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. El tiempo de cocción es de unos 30 minutos, basado en pruebas usando 1 taza de arroz de grano corto. Los tiempos de cocción reales pueden variar en función de factores como el tipo y la cantidad de arroz y las condiciones de cocción.