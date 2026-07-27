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HD3080/80
Compacto (0,54 l de arroz sin cocinar)
400 W
Negro
5 programas preestablecidos
Con capacidad para hasta 0,54 litros de arroz seco, es perfecta para familias pequeñas y se guarda fácilmente en cualquier armario.
Cocina arroz blanco, integral o de sushi con solo tocar un botón, además de gachas, e incluye un modo de cocción rápida.
El resistente recipiente interior de 5 capas se calienta de manera uniforme gracias a un revestimiento de piedra Maifan rica en minerales que resiste la adherencia y los arañazos.
Opiniones
El tiempo de cocción es de unos 30 minutos, basado en pruebas usando 1 taza de arroz de grano corto. Los tiempos de cocción reales pueden variar en función de factores como el tipo y la cantidad de arroz y las condiciones de cocción.