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Serie 3000Minihervidora todo en uno

HD3090/80

Compacta y versátil para obtener resultados perfectos
Prepara arroz esponjoso y en su punto, y mucho más, fácilmente con la minihervidora todo en uno serie 3000 de Philips. Los programas preestablecidos facilitan la cocción de arroz, gachas, sopa, lentejas, tartas, yogur y mucho más.
Ver todos los beneficios

Ideal para 1-3 personas

Compacta y versátil para obtener resultados perfectos

  • Capacidad de 1,8 l

  • 400 W

  • Negro

  • 8 programas preestablecidos

Perfectamente compacto para familias pequeñas

Perfectamente compacto para familias pequeñas

Con una capacidad de 1,8 litros, tiene el tamaño perfecto para familias pequeñas y se puede guardar fácilmente en cualquier armario.

8 programas preestablecidos para diferentes tipos de platos

8 programas preestablecidos para diferentes tipos de platos

Prepara arroz, sopas, pasteles, lentejas, yogur y mucho más con solo tocar un botón.

Recipiente interior de 5 capas con capa antiadherente Bakuhanseki

Recipiente interior de 5 capas con capa antiadherente Bakuhanseki

El resistente recipiente interior de 5 capas se calienta de manera uniforme gracias a un revestimiento de piedra Maifan rica en minerales que resiste la adherencia y los arañazos.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. El tiempo de cocción es de unos 30 minutos, basado en pruebas usando 1 taza de arroz de grano corto. Los tiempos de cocción reales pueden variar en función de factores como el tipo y la cantidad de arroz y las condiciones de cocción.