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Política de devolución de 30 días
HD3090/80
Capacidad de 1,8 l
400 W
Negro
8 programas preestablecidos
Con una capacidad de 1,8 litros, tiene el tamaño perfecto para familias pequeñas y se puede guardar fácilmente en cualquier armario.
Prepara arroz, sopas, pasteles, lentejas, yogur y mucho más con solo tocar un botón.
El resistente recipiente interior de 5 capas se calienta de manera uniforme gracias a un revestimiento de piedra Maifan rica en minerales que resiste la adherencia y los arañazos.
Opiniones
El tiempo de cocción es de unos 30 minutos, basado en pruebas usando 1 taza de arroz de grano corto. Los tiempos de cocción reales pueden variar en función de factores como el tipo y la cantidad de arroz y las condiciones de cocción.