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Paga con Klarna
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HD5830/90
Rendimiento potente con niveles de calor de hasta 2000 W
Configuración rápida. Cocina sencilla. Limpieza fácil.
Cocina a tu manera: 4 programas preestablecidos, desde sopas hasta sofritos
Cocina más segura con apagado automático y bloqueo infantil
¡Solo tienes que enchufar la cocina de inducción y ya estás listo para cocinar!
Adapta tu experiencia de cocina diaria a tus necesidades específicas gracias a los 8 niveles ajustables de potencia y temperatura. Desde cocción a fuego lento hasta hervir rápidamente, disfruta de un control preciso para preparar comidas sabrosas y nutritivas.
Comienza rápido y cocina a tu manera con 4 programas preestablecidos para elegir: Hervir, Sofreír, Sopa y Calor bajo.
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