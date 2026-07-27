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Placa de inducción serie 3000Placa de inducción Philips serie 3000

HD5830/90

Ahorra espacio, cocina en cualquier espacio.
De la cocina a la mesa, cocina a tu manera con la placa de inducción Philips serie 3000. Con 8 potentes niveles de calor de hasta 2000 W y 4 prácticos programas preestablecidos, garantiza una cocción fácil y fiable en cualquier cocina.
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Cocina fácil, rendimiento sólido, en cualquier cocina

Ahorra espacio, cocina en cualquier espacio.

  • Rendimiento potente con niveles de calor de hasta 2000 W

  • Configuración rápida. Cocina sencilla. Limpieza fácil.

  • Cocina a tu manera: 4 programas preestablecidos, desde sopas hasta sofritos

  • Cocina más segura con apagado automático y bloqueo infantil

Configuración instantánea

Configuración instantánea

¡Solo tienes que enchufar la cocina de inducción y ya estás listo para cocinar!

Control de precisión con 8 niveles de calentamiento

Control de precisión con 8 niveles de calentamiento

Adapta tu experiencia de cocina diaria a tus necesidades específicas gracias a los 8 niveles ajustables de potencia y temperatura. Desde cocción a fuego lento hasta hervir rápidamente, disfruta de un control preciso para preparar comidas sabrosas y nutritivas.

4 programas de cocina intuitivos para tus comidas diarias.

4 programas de cocina intuitivos para tus comidas diarias.

Comienza rápido y cocina a tu manera con 4 programas preestablecidos para elegir: Hervir, Sofreír, Sopa y Calor bajo.

Especificaciones técnicas

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.