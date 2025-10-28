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  • Asados con el mejor sabor
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Plancha-parrilla

HD6212/90

4.5
| (35) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Asados con el mejor sabor
Saca el máximo partido a la parrilla en casa con la plancha-parrilla de Philips. Desde aromas ahumados hasta filetes más tiernos, la tapa de cristal conserva los sabores para que puedas disfrutar de platos a la parrilla para chuparse los dedos.
Ver todos los beneficios

Ahumador e infusor de aromas para conseguir el mejor sabor

Asados con el mejor sabor

  • Ahumador

  • Infusor de aromas

  • Temperatura ajustable

  • 2400 W

  • Superficie de grill grande: 1250 cm²

Disfruta del sabor ahumado de la barbacoa

Disfruta del sabor ahumado de la barbacoa

Añade virutas de madera y cierra la tapa para proporcionarle un sabor ahumado a barbacoa a la carne y el pescado.

Infusor de aromas de hierbas, vino y mucho más

Infusor de aromas de hierbas, vino y mucho más

Infusor de aromas para realzar el sabor de los alimentos con los sabores naturales de las hierbas o el vino.

Temperatura ajustable para unos resultados perfectos

Temperatura ajustable para unos resultados perfectos

5 niveles de temperatura que permiten asar cualquier ingrediente a la perfección.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

35

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2

28/10/2025

Deutschland

Deutschland

Phillips Tisch Grill

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ein Traum wirklich dieser Grill ich bin begeistert alles schmeckt super lecker 😍 Für den Balkon genau das richtige und es ist super wegen der Glasplatte oben drauf wegen den Gerüchen !

Esta reseña se realizó para Philips Tischgrill

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14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Toller Tischgrill mit vielen Funktionen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ein sehr gelungener Tischgrill von Philips,der sehr viel bietet , einfach in der Bedienung ist . Egal was man in ihm macht ,es ist auf den Punkt und schmeckt gut. Die Reinigung ist kinderleicht, und geht schnell. Ich bin sowas von begeistert und kann diesen Grill jedem empfehlen.

Esta reseña se realizó para Philips Tischgrill

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25/09/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für Familien wie uns!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Seit wir den Philips Tischgrill 5000 Series entdeckt haben, ist er bei uns regelmäßig im Einsatz. Er überzeugt nicht nur durch sein einfaches Handling, sondern vor allem durch seine besonderen Zusatzfunktionen und seine hohe Qualität! ▪︎ Smoker-Funktion: Mit etwas Holzrauch entsteht echtes BBQ-Feeling, perfekt für Fleisch, Fisch oder Gemüse mit rauchigem Aroma. Da macht der Duft alleine schon richtig Lust aufs Essen! ▪︎ Aromadiffusor: Ein echtes Highlight: Mit Wein oder Kräutern im Diffusor bekommt das Grillgut eine feine, raffinierte Note. Besonders Fisch gelingt damit außergewöhnlich aromatisch. Wir lieben diesen vielseitigen und leicht zu reinigenden Tischgrill, denn er macht das gemeinsame Essen zu einem kleinen Erlebnis. Ideal für Familien und alle, die kreatives Grillen lieben!

Esta reseña se realizó para Philips Tischgrill

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