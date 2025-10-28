[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Was für eine geniale Erfindung der Tischgrill doch ist. Optisch sieht er einfach klasse aus, schönes, schlichtes und zeitloses Design in schwarz, Silber. Der Glasdeckel ist wirklich gut, weil man einfach sieht, ob das Essen fertig ist oder nicht, somit muss man nicht so häufig den Deckel öffnen und die Wärme und die Aromen bleiben vorhanden. Er ist robust gebaut für lange Haltbarkeit. Ich hab den Grill mit Gemüse, Fleisch und Bratwurst getestet. Im Zusatz noch Räucherholz und Thymian mit dabei, dass war ein tolles Geschmackserlebnis. Man kann aber auch z.b. Wein dazu geben, da hält der Tischgrill viele Möglichkeiten parat. Der Aufheizvorgang geht schnell und das Essen ist schnell fertig, lediglich unsere dicken gebrühten Bratwürstchen waren nicht soooo...toll, aber ich denke frische sollten kein Problem darstellen. Gerade wenn man mal eben leckeres vom Grill zu Hause haben will ist der Grill perfekt. Er hat eine geriffelte Seite rechts und links ohne, perfekt für unterschiedliche Speisen. Sehr große Grillfläche für viele Leckereien. Alle Teile, inkl. Glasdeckel lassen sich leicht abnehmen und reinigen, auch in der Spülmaschine, dass gefällt mir auch sehr gut. Mein Fazit: Ich hab nichts auszusetzen und bin froh, dass dieser Grill uns von nun an immer wieder unterschiedlich tolle Speisen zubereitet. Absolute Kaufempfehlung.