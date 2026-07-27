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  • Asados deliciosos, desde el desayuno hasta la cena
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Plancha-parrilla

HD6222/90

Asados deliciosos, desde el desayuno hasta la cena
Disfruta de los deliciosos sabores de la parrilla en casa con la plancha-parrilla de Philips. Gracias a sus dos zonas de calentamiento y a sus placas reversibles, podrás disfrutar de una cocina versátil y de unos resultados perfectos.
Ver todos los beneficios

Las placas reversibles mejoran la experiencia de asado

Asados deliciosos, desde el desayuno hasta la cena

  • 2 zonas de calentamiento

  • Placas reversibles

  • Temperatura ajustable

  • Superficie de grill grande: 1400 cm²

  • 2400 W

2 zonas independientes para resultados perfectos

2 zonas independientes para resultados perfectos

Las dos zonas de grill te permiten ajustar la temperatura de forma independiente y cocinar diferentes alimentos a la vez.

Temperatura ajustable para unos resultados perfectos

Temperatura ajustable para unos resultados perfectos

5 niveles de temperatura que permiten asar cualquier ingrediente a la perfección.

Placas reversibles para disfrutar de una mayor versatilidad

Placas reversibles para disfrutar de una mayor versatilidad

Dale la vuelta a las placas para asar a la plancha o a la parrilla. Cocina de todo: carne, verduras, huevos y tortitas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Solo tienes que retirar las placas del grill para limpiarlas fácilmente en el lavavajillas o bajo el grifo.