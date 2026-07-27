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HD6222/90
2 zonas de calentamiento
Placas reversibles
Temperatura ajustable
Superficie de grill grande: 1400 cm²
2400 W
Las dos zonas de grill te permiten ajustar la temperatura de forma independiente y cocinar diferentes alimentos a la vez.
5 niveles de temperatura que permiten asar cualquier ingrediente a la perfección.
Dale la vuelta a las placas para asar a la plancha o a la parrilla. Cocina de todo: carne, verduras, huevos y tortitas.
Opiniones
Solo tienes que retirar las placas del grill para limpiarlas fácilmente en el lavavajillas o bajo el grifo.