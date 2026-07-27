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HD9745/90
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Tecnología Fat Removal
Tecnología Rapid Air
Negro, 0,8 kg
+ 1 accesorio
Disfruta de platos más saludables con tecnología de eliminación del exceso de grasa. La Philips Airfryer cuenta con tecnología Fat Removal, que separa y atrapa el exceso de grasa. Deléitate con comidas deliciosas, crujientes por fuera y tiernas por dentro, con el máximo sabor y el mínimo de grasa.
La interfaz digital es fácil de usar, con programas de cocción preestablecidos para cocinar con un solo toque patatas fritas congeladas, carne, pescado y muslos de pollo. El control QuickControl permite establecer tanto la temperatura como el tiempo de cocción.
No necesitas mucho espacio para una Airfryer. La nueva Philips Airfryer es un 20 %* más compacta, pero puedes cocinar la misma cantidad de comida que siempre. Eso son 0,8 kg de patatas fritas, es decir, hasta 4 raciones. Así que puedes guardarla fácilmente en la encimera de tu cocina y utilizarla a diario.
Opiniones
En comparación con el contenido de grasa de pollo y cerdo preparados en una freidora tradicional o wok
La tecnología Rapid Air aumenta la velocidad del flujo de aire en la cesta 7 veces, en comparación con la velocidad del flujo de aire en una Philips Viva Airfryer con fondo plano
En comparación con patatas fritas naturales preparadas en una freidora Philips convencional
En comparación con patatas fritas y muslos de pollo en un horno convencional