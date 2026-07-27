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  • Máximo sabor, mínimo de grasa
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PremiumAirfryer

HD9745/90

Máximo sabor, mínimo de grasa
La Airfryer de Philips utiliza aire caliente para freír tu comida favorita con poco o nada de aceite añadido. La tecnología Fat Removal está diseñada para extraer y atrapar la grasa de los alimentos, lo que la convierte en una forma más saludable de freír para tu familia.
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Recipiente para Airfryer

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Con una textura crujiente, reduce la grasa acumulada*

Máximo sabor, mínimo de grasa

  • Tecnología Fat Removal

  • Tecnología Rapid Air

  • Negro, 0,8 kg

  • + 1 accesorio

La tecnología Fat Removal separa y atrapa el exceso de grasa

La tecnología Fat Removal separa y atrapa el exceso de grasa

Disfruta de platos más saludables con tecnología de eliminación del exceso de grasa. La Philips Airfryer cuenta con tecnología Fat Removal, que separa y atrapa el exceso de grasa. Deléitate con comidas deliciosas, crujientes por fuera y tiernas por dentro, con el máximo sabor y el mínimo de grasa.

Pantalla digital con 4 programas de cocción preestablecidos

Pantalla digital con 4 programas de cocción preestablecidos

La interfaz digital es fácil de usar, con programas de cocción preestablecidos para cocinar con un solo toque patatas fritas congeladas, carne, pescado y muslos de pollo. El control QuickControl permite establecer tanto la temperatura como el tiempo de cocción.

Nuestra Airfryer más compacta tiene capacidad para 0,8 kg de patatas fritas

Nuestra Airfryer más compacta tiene capacidad para 0,8 kg de patatas fritas

No necesitas mucho espacio para una Airfryer. La nueva Philips Airfryer es un 20 %* más compacta, pero puedes cocinar la misma cantidad de comida que siempre. Eso son 0,8 kg de patatas fritas, es decir, hasta 4 raciones. Así que puedes guardarla fácilmente en la encimera de tu cocina y utilizarla a diario.

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Avisos legales

  1. En comparación con el contenido de grasa de pollo y cerdo preparados en una freidora tradicional o wok

  2. La tecnología Rapid Air aumenta la velocidad del flujo de aire en la cesta 7 veces, en comparación con la velocidad del flujo de aire en una Philips Viva Airfryer con fondo plano

  3. En comparación con patatas fritas naturales preparadas en una freidora Philips convencional

  4. En comparación con patatas fritas y muslos de pollo en un horno convencional