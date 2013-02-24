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Descatalogado
HP3621
200 W
Área de tratamiento local
La luz infrarroja ha demostrado su eficacia para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. El agradable calor creado por la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y calentando los músculos, que se relajan automáticamente a medida que se calman. Debido a que flexibiliza el tejido, el calor también reduce la rigidez y hace que las articulaciones sean más flexibles.
3.7
de 4
29
Reseñas
Bea1983
24/02/2013
España
Es una maravilla para los dolores!!!
Hace 2,5 años que la tengo y desde que la tengo estoy encantada. Siempre que tengo una contractura me pongo la lampara 20 minutos y si no se me quita en la primera sesion porque la contractura es muy profunda doy dos o 3 mas y estoy como nueva. Hace poco se la deje a una amiga que no podia mover el hombro-brazo tanto y la dolia un monton... se la deje aunque ella no creia que la lampara le iba a hacer algo y cuando la probo en dos dias estaba como nueva pero ella misma me confirmo que desde la primera sesion ya notaba que hacia efecto... si estais pensando en comprarla, no lo dudeis porque si que funciona!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare
Ozzie47
15/08/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Easy to use
Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3621 InfraCare infrared lamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3621 InfraCare infrared lamp
Danny12321
24/09/2025
Nederland
Geld dik waard
Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.
Ventajas
Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.
Contras
Vrij kort snoer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3621 InfraCare-infraroodlamp