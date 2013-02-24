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Descatalogado

Lámpara de infrarrojos InfraCare

HP3621

3.7
| (29) Reseñas
Alivio eficaz del dolor
Calor que penetra en profundidad con lámpara de infrarrojos
Ver todos los beneficios

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Alivio eficaz del dolor

  • 200 W

  • Área de tratamiento local

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

La luz infrarroja ha demostrado su eficacia para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. El agradable calor creado por la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y calentando los músculos, que se relajan automáticamente a medida que se calman. Debido a que flexibiliza el tejido, el calor también reduce la rigidez y hace que las articulaciones sean más flexibles.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.7

de 4

29

Reseñas

24/02/2013

España

España

Es una maravilla para los dolores!!!

Hace 2,5 años que la tengo y desde que la tengo estoy encantada. Siempre que tengo una contractura me pongo la lampara 20 minutos y si no se me quita en la primera sesion porque la contractura es muy profunda doy dos o 3 mas y estoy como nueva. Hace poco se la deje a una amiga que no podia mover el hombro-brazo tanto y la dolia un monton... se la deje aunque ella no creia que la lampara le iba a hacer algo y cuando la probo en dos dias estaba como nueva pero ella misma me confirmo que desde la primera sesion ya notaba que hacia efecto... si estais pensando en comprarla, no lo dudeis porque si que funciona!!!

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Esta reseña se realizó para HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare

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15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Easy to use

Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP3621 InfraCare infrared lamp

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Esta reseña se realizó para HP3621 InfraCare infrared lamp

24/09/2025

Nederland

Nederland

Geld dik waard

Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.

Ventajas

Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.

Contras

Vrij kort snoer

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Esta reseña se realizó para HP3621 InfraCare-infraroodlamp

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