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Descatalogado
HP3641
650 W
Tratamiento de medio cuerpo
Altura de 63,5 cm
Philips InfraCare HP 3643 ha sido optimizado para proporcionar un alivio eficaz del dolor en zonas de 60 x 40 cm, como por ejemplo la espalda, los hombros y el cuello o el muslo. InfraCare utiliza una lámpara halógena de infrarrojos de avanzada tecnología. Sus propiedades ópticas especiales, el filtro y la potente lámpara halógena de 650 vatios han sido optimizados y permiten realizar tratamientos de medio cuerpo (60 x 40 cm) con un calor que es mucho más confortable, ya que se reparte de manera más uniforme por toda la zona tratada.
Gracias a su gran adaptabilidad, InfraCare HP 3643 es fácil de usar en tratamientos de medio cuerpo y en distintas posiciones (tumbado en una cama o en un sofá, por ejemplo). Además de ser ajustable en altura, la lámpara se puede posicionar fácilmente para tratar la parte del cuerpo que desee, colocándola horizontal o verticalmente (90 grados a izquierda o derecha) e inclinándola hacia arriba o hacia abajo (45 grados).
La luz infrarroja ha demostrado su eficacia para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. El agradable calor creado por la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y calentando los músculos, que se relajan automáticamente a medida que se calman. Debido a que flexibiliza el tejido, el calor también reduce la rigidez y hace que las articulaciones sean más flexibles.
4.1
de 4
7
Reseñas
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Comprador verificado
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Ventajas
variable control
Contras
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Esta reseña se realizó para HP3641 InfraCare infrared lamp
Esta reseña se realizó para HP3641 InfraCare infrared lamp
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3641 InfraCare Infrarotlampe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3641 InfraCare Infrarotlampe
ant64
28/01/2017
Italia
uno dei migliori acquisti della mia vita
un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare