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  • Alivio eficaz del dolor
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Descatalogado

Lámpara de infrarrojos InfraCare

HP3641

4.1
| (7) Reseñas
Alivio eficaz del dolor
Philips InfraCare alivia eficazmente el dolor de músculos y articulaciones. Sus 650 vatios de potencia generan un calor agradable por infrarrojos que penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y proporcionando alivio eficaz a zonas de 60 x 40 cm.
Ver todos los beneficios

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Alivio eficaz del dolor

  • 650 W

  • Tratamiento de medio cuerpo

  • Altura de 63,5 cm

Lámpara halógena de infrarrojos de 650 vatios

Lámpara halógena de infrarrojos de 650 vatios

Philips InfraCare HP 3643 ha sido optimizado para proporcionar un alivio eficaz del dolor en zonas de 60 x 40 cm, como por ejemplo la espalda, los hombros y el cuello o el muslo. InfraCare utiliza una lámpara halógena de infrarrojos de avanzada tecnología. Sus propiedades ópticas especiales, el filtro y la potente lámpara halógena de 650 vatios han sido optimizados y permiten realizar tratamientos de medio cuerpo (60 x 40 cm) con un calor que es mucho más confortable, ya que se reparte de manera más uniforme por toda la zona tratada.

Ángulo ajustable con giro

Ángulo ajustable con giro

Gracias a su gran adaptabilidad, InfraCare HP 3643 es fácil de usar en tratamientos de medio cuerpo y en distintas posiciones (tumbado en una cama o en un sofá, por ejemplo). Además de ser ajustable en altura, la lámpara se puede posicionar fácilmente para tratar la parte del cuerpo que desee, colocándola horizontal o verticalmente (90 grados a izquierda o derecha) e inclinándola hacia arriba o hacia abajo (45 grados).

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

La luz infrarroja ha demostrado su eficacia para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. El agradable calor creado por la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y calentando los músculos, que se relajan automáticamente a medida que se calman. Debido a que flexibiliza el tejido, el calor también reduce la rigidez y hace que las articulaciones sean más flexibles.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

7

Reseñas

4
3
1

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Ventajas

variable control

Contras

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Esta reseña se realizó para HP3641 InfraCare infrared lamp

Esta reseña se realizó para HP3641 InfraCare infrared lamp

29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP3641 InfraCare Infrarotlampe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP3641 InfraCare Infrarotlampe

28/01/2017

Italia

Italia

uno dei migliori acquisti della mia vita

un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare

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