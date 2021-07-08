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Descatalogado
215 °C
Cerámica con turmalina
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.
Las posiciones de calor digitales hacen que sea fácil elegir la función que necesitas o ajustar la temperatura de la plancha con la pantalla digital. Esto te permite seleccionar la temperatura perfecta para tu tipo de cabello y tus necesidades. El resultado es un peinado perfecto con sólo tocar un botón.
La alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y te proporciona el look perfecto, como si acabaras de salir de la peluquería.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Tommij ,-)
08/07/2021
Deutschland
Einfach nur HighTec Genial!
Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.
Ventajas
Einfache Handhabung und zackig schnell heiß
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter
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