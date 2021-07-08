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  • Resultados profesionales y duraderos
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Descatalogado

SalonStraight ProPlancha para el pelo

HP4669/20

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Resultados profesionales y duraderos
Ahora podrás moldear tu cabello a una temperatura profesional de 215 °C. Esto, combinado con las placas cerámicas ultrasuaves con turmalina y una tecnología de calor uniforme, te permitirá conseguir un magnífico alisado duradero.
Ver todos los beneficios

SalonStraight Pro

Resultados profesionales y duraderos

  • 215 °C

  • Cerámica con turmalina

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.

Posiciones de calor digitales para resultados suaves en todo tipo de cabello

Posiciones de calor digitales para resultados suaves en todo tipo de cabello

Las posiciones de calor digitales hacen que sea fácil elegir la función que necesitas o ajustar la temperatura de la plancha con la pantalla digital. Esto te permite seleccionar la temperatura perfecta para tu tipo de cabello y tus necesidades. El resultado es un peinado perfecto con sólo tocar un botón.

Temperatura profesional (215 ºC) para un resultado perfecto como de peluquería

La alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y te proporciona el look perfecto, como si acabaras de salir de la peluquería.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Einfach nur HighTec Genial!

Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.

Ventajas

Einfache Handhabung und zackig schnell heiß

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter

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