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Descatalogado
Estilos creativos, cuidado constante
¿Quieres saber cuántas formas tienes de conseguir un peinado perfecto? SalonMultistylist 8 en 1 dispone de ocho versátiles accesorios cerámicos para moldear el cabello. Perfecto para crear todos los peinados que puedas imaginar... y aún más.
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.
Protege y guarda la plancha con estilo utilizando esta elegante funda de almacenamiento que se incluye en el paquete.
Utiliza las horquillas para separar el cabello en distintas secciones, lo que te ayudará a peinarlo de forma fácil.
3.4
de 4
10
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4696/37 Multi-Styler
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Marta
21/06/2014
United Kingdom
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Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4696/37 Multi-Styler
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