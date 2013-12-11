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Descatalogado

Body PerfectPerfilador para la zona del bikini

HP6379/00

3.9

| (27) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Resultados de balneario en casa

Recorta, perfila o elimina el vello no deseado del cuerpo y la cara y consigue unos resultados precisos y una piel suave como la seda con este recortador de gran precisión.

Ver todos los beneficios

Recortador de gran precisión, menos irritación

Resultados de balneario en casa

  • Recorta, da forma,

  • afeita y depila

Peine de iones de plata para una higiene garantizada

Peine de iones de plata para una higiene garantizada

Para usar dentro o fuera de la ducha

Uso en seco y en húmedo: se puede utilizar dentro y fuera de la ducha, se limpia con agua.

Hasta 60 minutos de duración

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

27

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

2

11/12/2013

España

España

Resultado perfecto

Dude bastante a la hora de comprarlo pero ahora no me arrepiento para nada, al contrario, estoy contentisima. Lo utilizo para depilacion de ingles y tanto yo como mi marido estamos encantados. Tengo la piel muy delicada y mas en esa zona pero con este recortador no se me irrita la piel y es muy sencilla de utilizar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

21/09/2012

España

España

Antes que lo hubiera comprado!

La verdad es que es genial si lo que buscas es depilar axilas e ingles, para las piernas hay otros tamaños, por éso me decidí por Body Perfect. Es cómodo de utilizar, sin cables, la batería me está durando mucho, el tamaño es ideal y pesa poco. Fácil de limpiar y de utilizar. Mucho más cómodo y limpio que la cera. Estoy encantada y se lo digo a todo el que me pregunta. Un diez!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

18/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant product

I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

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