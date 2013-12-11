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Descatalogado
Resultados de balneario en casa
Recorta, perfila o elimina el vello no deseado del cuerpo y la cara y consigue unos resultados precisos y una piel suave como la seda con este recortador de gran precisión.
Recorta, da forma,
afeita y depila
Uso en seco y en húmedo: se puede utilizar dentro y fuera de la ducha, se limpia con agua.
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3.9
de 4
27
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
LauraPaan
11/12/2013
España
Resultado perfecto
Dude bastante a la hora de comprarlo pero ahora no me arrepiento para nada, al contrario, estoy contentisima. Lo utilizo para depilacion de ingles y tanto yo como mi marido estamos encantados. Tengo la piel muy delicada y mas en esa zona pero con este recortador no se me irrita la piel y es muy sencilla de utilizar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
cucu
21/09/2012
España
Antes que lo hubiera comprado!
La verdad es que es genial si lo que buscas es depilar axilas e ingles, para las piernas hay otros tamaños, por éso me decidí por Body Perfect. Es cómodo de utilizar, sin cables, la batería me está durando mucho, el tamaño es ideal y pesa poco. Fácil de limpiar y de utilizar. Mucho más cómodo y limpio que la cera. Estoy encantada y se lo digo a todo el que me pregunta. Un diez!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Snkw
18/07/2012
United Kingdom
Brilliant product
I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer