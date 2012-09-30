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Descatalogado
Exclusivo sistema de depilación cerámico de Philips
Gracias a las propiedades calmantes del hielo, y a su sistema de masaje integrado, la nueva Satinelle Ice reduce de forma significativa el dolor normalmente asociado con la depilación. El sistema de discos cerámicos hipoalergénicos es también suave sobre pieles sensibles.
Morado
El aplicador de frío patentado calma la piel, reduciendo la desagradable sensación de la depilación. Su cabezal pivotante sigue cada curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima y disminuir la sensación de dolor.
Sigue los contornos del cuerpo para reducir el dolor al máximo durante la depilación, con un inmediato efecto refrescante y calmante sobre la piel.
Junto con el aplicador de frío, distrae de la sensación habitual que produce la depilación.
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
VIOLETA
30/09/2012
España
MUY BUENA Y MUY ÚTIL.
Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Nini86
08/01/2017
United Kingdom
Best epilator and lady shave!!
This product is probably the best epilator I have ever purchased. The lady shave head was extremely gentle but gave the closest shave and left no irritation. And the design made it very easy to use, the ceramic used on the epilation head had a fantastic grip, even for the most thickest of hair types with minimum pain. My wire unfortunately broke and I can't seem to buy this product anywhere :( please bring this back
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Epilator
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Epilator
lolasi
15/05/2012
España
facil manejo gracias a su mango más delgado
facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora