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Descatalogado

Satinelle Ice PremiumDepiladora

HP6517/00

4.8

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Ultrasuave, ultrarrápida

Los discos cerámicos eliminan el vello de raíz para garantizar la máxima suavidad. El aplicador de frío de fácil montaje utiliza las propiedades calmantes del hielo para refrescar y aliviar la piel durante la depilación.

Ver todos los beneficios

Depiladora con aplicador de frío y masaje integrados

Ultrasuave, ultrarrápida

  • Sin cable

  • Aplicador de frío de fácil montaje

  • y cabezal de afeitado

Aplicador de frío Premium con cabezal pivotante

Aplicador de frío Premium con cabezal pivotante

El aplicador de frío patentado calma la piel, reduciendo la desagradable sensación de la depilación. Su cabezal pivotante sigue cada curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima y disminuir la sensación de dolor.

Masaje sónico con aloe vera

Masaje sónico con aloe vera

Estimula suavemente la piel reduciendo al máximo la sensación de tirón y convirtiendo la depilación en un proceso más cómodo.

Cabezal depilador curvo

Cabezal depilador curvo

Atrapa incluso el vello de medio milímetro, así que no tendrás que esperar a que el vello haya crecido más para volver a depilarte.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

07/10/2019

Portugal

Portugal

produto com excelentes características

Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

14/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

The best Epilator!

I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

the products a great all rounder

the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

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Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

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