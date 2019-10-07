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Descatalogado
Ultrasuave, ultrarrápida
Los discos cerámicos eliminan el vello de raíz para garantizar la máxima suavidad. El aplicador de frío de fácil montaje utiliza las propiedades calmantes del hielo para refrescar y aliviar la piel durante la depilación.
Sin cable
Aplicador de frío de fácil montaje
y cabezal de afeitado
El aplicador de frío patentado calma la piel, reduciendo la desagradable sensación de la depilación. Su cabezal pivotante sigue cada curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima y disminuir la sensación de dolor.
Estimula suavemente la piel reduciendo al máximo la sensación de tirón y convirtiendo la depilación en un proceso más cómodo.
Atrapa incluso el vello de medio milímetro, así que no tendrás que esperar a que el vello haya crecido más para volver a depilarte.
4.8
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Jk1234
07/10/2019
Portugal
produto com excelentes características
Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Trinity2015
14/04/2015
United Kingdom
The best Epilator!
I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
lee20x
15/10/2011
United Kingdom
the products a great all rounder
the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator