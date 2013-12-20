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Descatalogado
Disfrutá la suavidad.
La depiladora SatinSoft de Philips con el sistema Skin Care, protege la piel contra los tirones e incrementa la higiene. Incluye un adaptador para áreas sensibles.
Sistema SkinCare
Adaptador para zonas sensibles
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable.
Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.
3.8
de 4
10
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Reina
12/12/2013
España
Eficaz hasta el ultimo momento
La uso a menudo,puedo utilizarla sin problemas en varias zonas,no crea irritación,no enquista el pelo al salir y sobre todo lo mas importante que sigue funcionando como el primer día. Para estas navidades me he pedido el kit de SatinPerfect Depiladora Edición de lujo y otra para regalar,acierto seguro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora