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Descatalogado
Disfruta de un tacto suave como la seda.
La depiladora SatinSoft de Philips, con el sistema Skin Care, protege la piel contra los tirones y maximiza la higiene. Sin cable y recargable, para un uso cómodo donde quieras. Incluye un adaptador para zonas sensibles.
Sistema de cuidado de la piel
Sin cable
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable.
Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.
3.9
de 4
15
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Huhec
04/12/2013
España
Imprescindible en nuestro armario
Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
zaps
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sandie71
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Epilator