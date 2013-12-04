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Descatalogado

SatinSoftDepiladora

HP6520/01

3.9

| (15) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Disfruta de un tacto suave como la seda.

La depiladora SatinSoft de Philips, con el sistema Skin Care, protege la piel contra los tirones y maximiza la higiene. Sin cable y recargable, para un uso cómodo donde quieras. Incluye un adaptador para zonas sensibles.

Ver todos los beneficios

Depiladora con sistema Skin Care

Disfruta de un tacto suave como la seda.

  • Sistema de cuidado de la piel

  • Sin cable

Cepillo de exfoliación que revela una piel aún más radiante.

Cepillo de exfoliación que revela una piel aún más radiante.

Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.9

de 4

15

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

2

04/12/2013

España

España

Imprescindible en nuestro armario

Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Epilator

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Epilator

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